Tammy Abraham ha scelto un giorno speciale come quello di Natale per annunciare un avvenimento altrettanto speciale e significativo. Con la classica foto sotto l’albero addobbato, infatti, l’attaccante della Roma, oltre ad aver fatto i canonici auguri di rito, ha svelato ai suoi followers anche l’arrivo del suo primogenito (senza svelarne il sesso), come si intuisce facilmente dalla pancia della sua compagna, Leah Monroe , una modella curvy e influencer da oltre 120 mila followers, con la quale il numero 9 giallorosso è fidanzato da quando aveva 18 anni. “Tanti auguri di buon Natale da tutti e 3”, ha scritto Abraham. “Il regalo più grande”, il messaggio di Leah.

L'annuncio del nuovo arrivo arriva al termine di un anno a due facce per Tammy Abraham: quella energica e sorridente della seconda parte della scorsa stagione culminata con la vittoria della Conference League a Tirana il 25 maggio (7 mesi esatti fa) e quella dimessa e quasi sconfortata della prima parte della stagione attuale, nella quale il rendimento dell'inglese è drasticamente calato, in un'involuzione tecnica che era difficile da pronosticare dopo i 27 gol della prima annata in giallorosso e che gli è costata anche la convocazione ai Mondiali. Chissà che proprio questa novità non posso dare all'inglese una nuova spinta in vista di un'inversione di tendenza necessaria per non perdere anche la titolarità dell'attacco giallorosso e ritrovare il feeling coi propri tifosi.