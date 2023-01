Vincere non è solo un’ossessione per Mourinho. E’ un vero e proprio metodo. Tutto deve essere finalizzato a ottenere il massimo risultato e distrarsi non è un’opzione consentita. L’emozione, quella sì, deve esserci sempre, ma poi va canalizzata verso l’obiettivo unico e indispensabile. Migliorarsi, crescere, compattarsi, vincere. Anche in un giorno speciale come i propri primi 60 anni. E così lo Special One ha passato un compleanno decisamente sobrio a Trigoria, nonostante il tentativo di dirigenti, staff e giocatori di fargli prendere una pausa di meritato relax. Prima dell’allenamento nello spogliatoio gli hanno fatto trovare una torta e una bottiglia di champagne, come testimoniato da un video postato dai canali social giallorossi, e l’hanno salutato con un caloroso applauso (Karsdorp compreso), richiedendo poi al portoghese il classico discorso di tiro. Lui ha tagliato la torta, ne ha simbolicamente dato un pezzo a capitan Pellegrini, sotto gli occhi del suo vicino di armadietto Zaniolo, e poi ha declinato ogni richiesta di speech speech che arrivava dai giocatori: “Niente discorso, c’è la partita da preparare. Andiamo a lavorare”. Appunto. 60 anni di vittorie non si raggiungono così per caso, ci vuole metodo.