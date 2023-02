Sousa: "Sono felice, in Italia mi sento a casa"

"Sono felice di essere il nuovo allenatore della Salernitana e di tornare in un Paese dove mi sento a casa". Esordisce così Paulo Sousa, nuovo allenatore della Salernitana, che attraverso il proprio profilo Instagram racconta le prime sensazioni per il ritorno in Italia. Sono trascorsi cinque anni da quando l'allenatore portoghese ha lasciato la Fiorentina, adesso una nuova sfida in quel Paese che descrive come casa. Il compito sarà quello di conquistare la salvezza e risollevare una squadra che ha vinto solo una delle ultime nove partite disputate: "Con il duro lavoro, lo spirito di squadra e la spinta della città possiamo superare ogni sfida - ammette Paulo Sousa - Con il coraggio e il compromesso di tutti insieme alla passione dei nostri tifosi sono sicuro che vivremo delle gioie. Non vedo l'ora di giocare la prima partita e di essere con i tifosi per dimostrare di che pasta è fatta la Salernitana. Forza ragazzi!".