Juric: "Radonjic? Gol di Bremer è colpa sua"

L'allenatore del Torino commenta il ko nel derby e prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale poi siamo stati un po' polli. Radonjic non ha rispettato le consegne e abbiamo preso gol, per questo l'ho sostituito dopo averlo fatto entrare". Tuttavia è stato un bel Toro: "Sono orgoglioso di questi ragazzi e per il futuro dobbiamo avere la capacità di tenerli e non venderne due o tre" LE PAGELLE Condividi

Deluso per il risultato ma non per la prestazione del suo Torino, Ivan Juric che commenta in questo modo la sconfitta contro la Juve: "Questo derby mi lascia la delusione per il risultato ma grandi spunti positivi per come i ragazzi hanno interpretato la gara e spunti anche delle cose su cui migliorare - dice - Siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto delle palle gol, potevamo gestirla meglio e siamo stati un po' polli. Poi alla fine abbiamo avuto poca attenzione e abbiamo subito gli altri due gol perché non abbiamo rispettato le consegne".

"Radonjic sostituito? Aveva delle consegne e non le ha rispettate" Il riferimento è in particolare Radonjic che Juric ha inserito in campo e poi ha sostituito subito dopo la rete di Bremer: "Radonjic? Ci sono cose che faccio fatica a capire, manca il rispetto verso questo gioco, aveva delle cose da fare e doveva rispettarle, e non lo ha fatto, questo ragazzo ha spunti e tutto ma non ha fatto quello che gli ho chiesto, è sei mesi mesi che provo a farlo diventare un giocatore ma non ci sono riuscito". Un Torino che, dunque, ha pagato a caro prezzo la mancanza di attenzione in alcuni frangenti: "La cosa che mi ha fatto più arrabbiare è che non siamo stati concentrati in alcune situazioni, alle vote va liscia e altre la paghi. Io sono contento della squadra, stiamo crescendo, la squadra ha giocato bene ed è questo che mi lascia una sensazione positiva".