Sarri: "Gara di livello, Spalletti qui sarà il re"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Maurizio Sarri al termine del successo del Maradona per 1-0 contro il Napoli che colloca la Lazio al secondo posto in classifica: "Nelle ultime tre partite abbiamo utilizzato 21 giocatori, qualche volta si parla per luoghi comuni e si dice che Sarri non cambia mai - spiega - Questa vittoria significa tre punti importanti contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. Venire a vincere qui significa fare punti importantissimi. Abbiamo giocato una partita di altissimo livello da ogni punto di vista, dal punto di vista tecnico possiamo fare ancora qualcosa di meglio".

"Inutile guardare la classifica"

vedi anche

Napoli-Lazio 0-1, gol e highlights

Una Lazio che in questa stagione ha saputo sostenere le gare di alta classifica con un'attenzione diversa rispetto allo scorso anno: "Il problema per noi non è mai stata la singola partita ma trovare continuità - dice ancora - I difetti sono molto limitati rispetto allo scorso anno e speriamo di aver preso la strada giusta da questo punto di vista". La gara del Maradona ha richiesto grande sacrificio da parte di tutti: "Gli esterni si sono sacrificati molto, anche Pedro e Cancellieri che sono entrati, per loro era una gara di sacrificio, lo hanno fatto e sapete benissimo che questi sono motivi di soddisfazioni per un allenatore". Sulla classifica attuale: "La Lazio seconda? Mi fa pensare che è l'ora di andare a dormire perché martedì giochiamo in coppa e ora è inutile guardare la classifica". Parole di stima nei confronti di Spalletti: "Dopo questa stagione se Spalletti arriva dove arriverà, diventerà il re, vincere a Napoli è particolare e sono contento per Luciano che si toglierà questa soddisfazione".