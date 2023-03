Brutta tegola in casa Inter. Come comunicato dal club nerazzurro, gli esami clinici ai quali si è sottoposto Alessandro Bastoni hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il difensore nerazzurro, uscito al 75' nella sfida di Champions contro il Porto, salterà sicuramente la gara con la Juventus, in programma domenica 19 marzo alle 20:45. Il suo rientro è previsto dopo la sosta per le Nazionali, con Inzaghi che spera di riaverlo a disposizione per la gara con la Fiorentina. Qualora non fosse al 100% per la gara con i viola, Inzaghi deciderà di non rischiarlo e Bastoni tornerà in campo nella partita successiva, la semifinale di Coppa Italia con la Juventus.