Il Milan giocherà senza la sua punta di riferimento a Udine: Giroud è squalificato. Niente derby di Roma per Vecino e Kumbulla, entrambi fermati dal giudice sportivo. Allegri continua a monitorare eventuali recuperi in vista della trasferta contro l'Inter. Gasperini perde un pezzo in difesa. Orsolini prova il recupero. Ecco la situazione squadra per squadra con squalificati e indisponibili