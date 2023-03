Il presidente della Lazio è intervenuto a Radio 1 dopo la lite avvenuta negli spogliatoi dopo il derby con la Roma: "Non ho discusso con Mourinho, gli ho solo ricordato chi sono. E' una questione di ruoli, la Roma era ospite" Condividi

"Io sono all'insegna del rispetto. Non ho proferito parole, ho visto un parapiglia tra un mio giocatore e uno della Roma. Una cosa non mi è andata giù, ovvero che ci fosse il giocatore della Roma completamente nudo nel corridoio. Io mi sono fermato e Mourinho mi ha urlato 'tu che guardi?', ho pensato non avesse capito che fossi il presidente della Lazio e io gliel'ho specificato, lui ha rincarato la dose". Claudio Lotito racconta la sua versione dei fatti a "Un giorno da pecora" di Radio 1 Rai, a proposito della lite con l’allenatore della Roma dopo il derby.

Il perché della rabbia romanista leggi anche Romagnoli punge Mou: "Non c'è un 3° derby, vero?" Al battibecco tra Mourinho e Lotito si sono aggiunti anche Foti, vice dello Special One, e altri giocatori della Roma, indispettiti dall'atteggiamento dei calciatori della Lazio nel post partita, i cui festeggiamenti si sarebbero protratti anche davanti la porta degli spogliatoi della Roma. Un qualcosa che, secondo il club giallorosso, non sarebbe dovuto accadere perché esiste una separazione dei percorsi dei gruppi squadra, che risale ai tempi del Covid e che le società hanno mantenuto negli anni. Ma evidentemente non nel post derby. Sarri sarebbe passato in silenzio, diversamente hanno fatto i suoi calciatori con Romagnoli e Luis Alberto in particolare che hanno scatenato la replica di Mancini e compagni.