Lukaku e Brozovic, le nazionali per ritrovarsi

Il croato e il belga, così come Dumfries, hanno faticato dopo il Mondiale in Qatar e adesso cercheranno di ritornare al top proprio con le maglie delle rispettive nazionali. Brozovic sfiderà il compagno Calhanoglu, mentre Lukaku ha trovato nuovi stimoli dopo il cambio di Ct

Le nazionali danno e le nazionali tolgono. Nella stagione dell’Inter il mondiale autunnale ha restituito un Lautaro campione, ma ha tolto parecchio. In particolare a 3 giocatori: Lukaku, Brozovic e Dumfries. Tra preparazione, infortuni e rientro nessuno ha potuto gestire l’annata nel modo opportuno.

L’olandese è tornato dal Qatar con una condizione precaria e non è stato più lo stesso. Brozovic ha fatto di tutto e di più per presentarsi al top con la Croazia, ma così facendo è rientrato infortunato alla base. Ora sfida Galles e poi il collega regista Calhanoglu della Turchia per ritrovare smalto.

Lukaku invece a dir la verità il Mondiale lo ha compromesso con gli infortuni a Milano e poi, dopo una rincorsa affannosa, in Qatar ha trovato in cima alla salita solo una grande delusione. È ripartito da zero ma non ha ancora trovato il set up giusto tra forma fisica e spazio nella squadra. Il Belgio di Tedesco ora gli sta dando quella considerazione, è il nuovo vicecapitano, che gli serve per crescere in fiducia. In più arriva la sfida con la Svezia di Ibra…a livello di stimoli il massimo.