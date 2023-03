Lazio, Immobile è la polizza Champions

Il centravanti della Lazio torna a disposizione nelle 11 gare finali della stagione dopo i problemi fisici che hanno condizionato ilsuo ultimo anno e mezzo. L'obiettivo di squadra è la Champions, quello personale i 200 gol e riconquistare la maglia azzurra Condividi

Se è arrivata fino al secondo posto con un Immobile a mezzo servizio, quando tornerà full-time la Lazio avrà molte più possibilità di rimanerci. Non è una formula matematica ma si avvicina molto ad un assioma. Ecco perché per le ultime 11 giornate i biancocelesti avranno un rinforzo in più.

Un anno e mezzo da dimenticare Dopo la sosta un nuovo inizio per il centravanti, l'ennesimo di questa travagliata stagione. Cadute e ripartenze, Immobile al top della condizione quest'anno non si è mai visto. Ha saltato un terzo dei match stagionali. Un dato fa impressione: da quando è a Roma non è stato a disposizione in appena 46 partite su 325 ma quasi la metà nell’ultimo anno e mezzo.

La causa degli infortuni In questi giorni lavoro personalizzato e mirato sul potenziamento della caviglia destra. Già perché buona parte dei suoi 5 stop muscolari nascono da un vecchio infortunio risalente addirittura allo scorso campionato, terzultimo turno contro la Samp. La Lazio ha tenuto botta ma i suoi gol sono mancati, soprattutto in Europa.