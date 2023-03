Rossoneri a caccia di gol e dalla Bosnia arriva la doppietta di Krunic contro l'Islanda: un segnale importante che piò essere importante per il presente e per il futuro. Buon bilancio dagli impegni con le rispettive nazionali anche da Bennacer e Kjaer, entrambi impiegati 90'. In campo solo nel finale, ma fa festa anche Leao con il Portogallo Condividi

Per un Milan a caccia di gol potrebbe esserci un bomber a sorpresa in futuro. Rade Krunic, nella prima partita di qualificazioni al prossimo europeo, ha fatto doppietta con la sua Bosnia contro l'Islanda. Un gol di destro, l'altro col mancino, entrambi da vero opportunista d'area di rigore. Una buona notizia per Pioli che ha sempre considerato prezioso il centrocampista arrivato dall'Empoli.

Dall'Algeria alla Danimarca: Bennacer e Kjaer Stesso percorso per Bennacer, in campo 90 minuti nella vittoria dell'Algeria contro il Niger. Una partita intera l'ha giocata, e da capitano, anche Kjaer con la maglia della Danimarca. Non era titolare dalla partita di Champions vinta in casa contro il Tottenham, oscurato nell'ultimo mese dal tedesco Thiaw, ma evidentemente ancora in grado di poter riconquistare il posto anche in Rossonero considerata la buona prestazione con vittoria sulla Finlandia.