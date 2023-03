Emergenza difesa per la Roma che alla ripresa del campionato affronterà allo stadio Olimpico la Sampdoria. Fuori per squalifica tutti insieme Mancini, Kumbulla e Ibanez oltre al jolly Cristante. Out per infortunio invece Karsdorp. Mourinho dovrebbe confermare la difesa a tre affidandosi al solito Smalling che guiderà un reparto completato da Celik a destra e Llorente a sinistra