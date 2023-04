Dove vedere Cremonese-Atalanta in tv

I numeri di Cremonese e Atalanta

L’Atalanta è la squadra contro cui la Cremonese ha pareggiato più partite in Serie A: ben sette su 11, completano il quadro un successo grigiorosso e tre vittorie della Dea. La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A (1 vittoria, 5 pareggi), l’ultimo successo nerazzurro contro i grigiorossi nel massimo campionato risale al 29 settembre 1991 (2-1 con gol di Glenn Strömberg e Careca per la Dea). Grande equilibrio nelle cinque sfide tra Cremonese e Atalanta in casa dei grigiorossi: una vittoria per parte e tre pareggi, tra cui quello nel confronto più recente allo Zini: 1-1 il 22 ottobre 1995, con Luigi Simoni alla guida dei grigiorossi ed Emiliano Mondonico allenatore dei nerazzurri. E' la sfida tra la squadra che ha guadagnato meno punti in gare casalinghe di questo campionato (Cremonese, sei in 13 match) e la terza formazione che ne ha ottenuti di più in trasferta: Atalanta (24 punti in 14 partite), meno solo di Napoli (37) e Lazio (25). La curiosità: da una parte, nessuna squadra ha segnato più gol su rigore dell’Atalanta nella Serie A 2022/23 (sei); dall’altra parte solo Bologna e Salernitana (entrambe sei) hanno subito più reti della Cremonese (cinque) dagli 11 metri.