Spalletti: "Dicevano che col Milan fosse facile"

L'allenatore del Napoli commenta il ko del Maradona contro il Milan: "Loro hanno fatto una grande prestazione e sono stati bravi a sfruttare gli spazi". Prima di tre sfide, le altre due in Champions: "Speriamo che ora qualcuno pensi come me che non abbiamo avuto un sorteggio facile". Sul battibecco con Maldini: "Nulla di grave, mi parlava sopra e queste cose sono un po' antipatiche"

Nonostante la pesante sconfitta del Maradona contro il Milan per 4-0, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti commenta con serenità la partita: " Il Milan ha fatto una grandissima prestazione , è partito forte e ha sfruttato tutto ciò che gli abbiamo concesso - dice - Loro sono stati bravissimi a usare gli spazi, noi siamo stati sotto il nostro livello , la grande disponibilità dei ragazzi ci ha fatto allungare ancora di più nel tentativo di ribaltare il risultato e loro hanno sfruttato quegli spazi". Qualcosa non ha funzionato rispetto alle solite prestazioni: "Abbiamo fatto fatica nella circolazione, abbiamo forzato le giocate, abbiamo sbagliato troppi palloni per quello che è il nostro livello - spiega ancora - Potevamo aspettare un po' nella pressione per essere più compatti, abbiamo lasciato troppi spazi tra le linee e loro sono bravi a giocare lì. Nell'andare a fare uomo contro uomo non ci siamo divisi bene le loro posizioni". Il Napoli è parso un po' scarico e stanco dopo la sosta delle nazionali e i lunghi viaggi che i suoi giocatori hanno dovuto sostenere: " Sicuramente la prestazione è un po' influenzata dalla sosta per le nazionali , qualcuno è tornato un po' stanco ma questo è successo anche al Milan che ha fatto una grande prestazione. Siamo stati un po' sfortunati perché qualcuno è tornato un po' acciaccato".

"Champions? Ora qualcuno penserà che non abbiamo avuto un sorteggio facile"

Il primo round dei tre che andranno in scena a distanza ravvicinata (i prossimi due nei quarti di Champions), è andato al Milan e potrebbe cambiare qualcosa in vista, appunto, delle due sfide in Europa: "Cosa cambia in chiave Champions? Spero che ci sarà qualcun altro che dice che non siamo stati avvantaggiati da questo sorteggio, sembrava ci fosse capitata una squadra facile ma non è così - dice Spalletti - Il faro della Champions rimette a posto tutto, in quelle partite tutti mettono dentro tutte le qualità che hanno". Piccolo battibecco con Maldini tra il primo e il secondo tempo nel tunnel degli spogliatoi: "Non è successo niente. Stavo rientrando nello spogliatoio e chiedevo dell'ammonizione di Lobotka, Maldini ha sbracciato come se io mi stessi lamentando. Mi sembra che siano stati loro durante la gara a protestare dalla panchina. Il fatto che mi parlasse sopra mentre mi rivolgevo all'arbitro non mi è piaciuto, lui poi ha reagito un po' ma da parte mia non c'è nulla. Poi lui è Paolo Maldini ma anche io ci sono stato lì (in Serie A da giocatore ndr) non ai loro livelli ma ci sono stato. Sono cose un pochettino antipatiche".