Dal futuro di Inzaghi a quello dell'Inter, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League. L'ad Beppe Marotta ha parlato a Sportmediaset prima del fischio di inizio di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. "Inzaghi? Abbiamo fiducia in lui, lo abbiamo già detto, che abbia un contratto con noi significa che abbiamo istaurato un contratto con lui pluriennale. Siamo contenti di avere di fronte tre strade, tre obiettivi diversi. Abbiamo avuto delle performance di discontinuità in campionato, mancano 9 partite, 27 punti. Dobbiamo ritrovare la continuità smarrita. Stasera ci giochiamo una semifinale, settimana prossima un quarto di Champions. Il cammino è stato abbastanza importante. La cosa più importante per il club è la Champions, immaginare di essere fuori vorrebbe dire rivedere tutti i piani per l'anno prossimo".