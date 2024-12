Conte LIVE: "Dobbiamo continuare a crescere"

La prova delle italiane la rende orgogliosa del Napoli?

"Ne ho già parlato in passato. CI rendiamo conto della forza delle squadre italiane per quello che stanno facendo in Europa. Ieri la Lazio è andata a vincere contro l'Ajax con 9/11esimi che avevano giocato contro di noi in Coppa Italia. Non ci sono partite semplice o posti definiti".