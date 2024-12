Domani non sarà in panchina. Quanto toglie la non presenza dell'allenatore alla squadra e cosa le darà guardare la partita dall'alto?

"Se toglie o no lo vedremo domani, sarà la prima volta che non sarò con la squadra. Inciderà poco spero e spero anche che alzerà il livello di attenzione della squadra, perché stiamo parlando di grandi giocatori, che sanno quello che devono fare. Dall'alto si vede una partita diversa sicuramente, che in campo non puoi vedere, mentre in campo puoi vivere meglio e vedere lo stato d'animo delle squadre. Io mi fido al 100% dei miei giocatori"