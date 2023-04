Allegri: "Con la Lazio sarà uno scontro diretto"

Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri in attesa della sfida contro la Lazio. Una gara presentata così dall'allenatore bianconero in conferenza stampa: "La Lazio sta facendo un ottimo campionato, ha 55 punti rispetto ai nostri 59 ed è uno scontro diretto per il secondo posto. Senza la penalizzazione avremmo 4 punti di differenza. Sarri è tornato agli inizi, quando si contraddistingueva per le grandi difese e quest’anno la Lazio ha la miglior difesa. Per noi domani sarà difficile e complicata". E sulla formazione: "Non ho ancora deciso niente, deciderò dopo l’allenamento. Devo vedere Pogba, Bonucci, che hanno lavorato con la squadra. Devo vedere chi ha recuperato dalla partita di martedì. Chiesa sta meglio, devo decidere se farlo partire dall'inizio. Iling e Barrenechea non saranno della partita perché ieri hanno giocato con la Next Gen, vincendo una partita importante e questo dimostra l’importanza della Next Gen. Alex Sandro sta meglio, potrebbe essere della partita".