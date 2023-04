Il big match dell'Olimpico chiude la 29^ giornata del campionato di Serie A. Allegri (influenzato e assente in panchina) sceglie Di Maria alle spalle di Vlahovic. Conferme a centrocampo, dietro turno di riposo per Danilo. Nella Lazio torna Immobile dal 1', con Felipe Anderson e Zaccagni. Cataldi vince il ballottaggio con Vecino in mezzo, ritorno per Marusic in fascia. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky