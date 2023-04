Giornata di lavoro per il Milan in vista della gara con la Roma, in programma sabato 29 aprile alle 18. Gruppo quasi al completo per Stefano Pioli, ad eccezione dei due infortunato Zlatan Ibrahimovic e Tommaso Pobega. Lavoro personalizzato per Olivier Giroud, che sta smaltendo una contusione al polpaccio. Sarà presente con la Roma? Le sensazioni che filtrano da Milanello sono positive. Nel video le ultime dal nostro inviato Peppe Di Stefano