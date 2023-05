Terza presenza in prima squadra per Mattia Zanotti, esterno classe 2003, entrato al 65’ di Verona-Inter al posto di Dumfries: "I compagni mi hanno aiutato, giocare con loro è molto più semplice perché ti danno sempre la palla giusta, sono grandi campioni. Sono all’Inter dall’under 15, il mio sogno è restare qui per onorare questa maglia. Zanetti è il mio calciatore preferito, nel nome c’è assonanza, ma non chiamatemi come Javier perché c’è un abisso tra noi due"

VERONA-INTER 0-6: HIGHLIGHTS