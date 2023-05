scudetto napoli

Da Udine a Napoli, passando per Milano e Torino. È festa scudetto per il terzo tricolore degli azzurri, 33 anni dopo l'ultima volta. L'invasione di campo alla Dacia Arena e lo show al Maradona davanti a 55.000 spettatori, mentre i tifosi hanno colorato la città di azzurro in ogni punto. Le foto più belle della festa NAPOLI CAMPIONE D'ITALIA: LO SPECIALE - LA DIRETTA DI VENERDI'