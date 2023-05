Il Napoli conquista il terzo scudetto della sua storia, 33 anni dopo l'ultimo vinto nel 1990. Grandi feste non solo a Napoli e in Italia, ma anche in tutto il mondo. Nel video ecco come hanno festeggiato i tifosi napoletani nel mondo. E ad Amsterdam c'è anche Ruud Krol

