La Roma vince la sua seconda amichevole in terra portoghese contro l'Estrela Amadora, squadra neo promossa nel massimo campionato portoghese. Mourinho lancia subito i nuovi volti Ndicka, Aouar e Kristensen da titolari, in un 352 all'occorrenza 3421. Dybala fa il falso nove davanti ed è protagonista: prima prende un palo, poi sblocca lui la gara con due gol in due minuti nel finale di tempo. Il primo soffiando palla alla difesa avversaria, il secondo su bell'assist di Aouar. Nella ripresa tris di Llorente smarcato da Belotti e poker di Bove su suggerimento del giovane Pagano. Prossima amichevole per la Roma il 2 agosto alle 20.45 contro la Farense, l'ultima in Portogallo.