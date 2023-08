Monza e Milan si affrontano nella prima edizione del trofeo dedicato a Silvio Berlusconi, ex presidente di entrambe le squadre, in una prova generale in vista dell'esordio in campionato. Pioli conferma il 4-3-3 visto contro il Barcellona, con la variante di Kalulu terzino destro. De Ketelaere, vicino all'Atalanta, nemmeno in panchina. Palladino con Maric in attacco, dietro occasione per Bettella e Carboni