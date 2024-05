Prosegue la trattativa tra l'Inter e il fondo americano Pimco per il rifinanziamento, ma ancora non è arrivata la fumata bianca: negli ultimi giorni Oaktree ha rivendicato alcune clausole presenti nel precedente accordo e non è da escludere una dilazione di qualche giorno rispetto alla scadenza prevista per lunedì 20 maggio, con il club nerazzurro che dovrà ripagare il prestito di 275 milioni di euro (più interessi)