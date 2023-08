L'Inter rimonta con Lautaro: 4-2 all'Egnatia

Due volte sotto, l'Inter ritrova due volte il pari e poi ribalta tutto nel finale con Lautaro, autore di una doppietta. Gran gol per Barella e rete per Stabile nel finale. Titolari Sommer e Thuram, in campo nella ripresa Frattesi, Cuadrado, Bisseck e Audero

L'Inter va sotto, macina gioco, sbaglia tanti gol ma poi riacciuffa la gara, con una magia di Barella (primo pari) e la doppietta di Lautaro che ribalta la partita in tre minuti nel finale. Al "Paolo Mazza" di Ferrara, contro gli albanesi dell'Egnatia (due anni fa in B ma campioni in carica ultima coppa nazionale) l'Inter chiude la sua preparazione estiva al campionato una partita vera, verissima. Titolari Sommer e Thuram (che sbaglia un gol clamoroso), inizialmente in panchina ma dentro nella ripresa Frattesi, Cuadrado, Bisseck e Audero, al debutto.

Errore Bastoni, assalti Inter Inzaghi parte con Thuram-Lautaro davanti, centrocampo di fedelissimi con la novità del mercato 2023 Sommer tra i pali: Darmian tra i centrali con De Vrij e Bastoni. Proprio da quest'ultimo l'errore che non ti aspetti: passaggio orizzontale sbagliato a centrocampo e ripartenza Egnatia lanciata. Il cross basso di Lila trova Dwamena che, a sorpresa, fa subito 1-0. A quel punto l'Inter incassa e riparte, spingendo sempre di più. Al 18' Mkhitaryan si divora il pari (ma c'era fuorigioco), dunque Lautaro sfiora due volte il palo da fuori area col mancino. Al 35' si fa vedere Thuram con un colpo di testa su cross dalla tre quarti di destra di Barella: fuori misura. In mischia da corner ci provano ancora i nerazzurri, ma il portiere albanese Sherri alza il muro. Dunque, al 40', ancora Thuram in vista, ma in negativo, visto che spreca malamente dall'altezza del dischetto un perfetto suggerimento di Lautaro dalla destra. Intervallo.

Doppio Toro Nessun cambio nella ripresa. Nemmeno dell'inerzia della partita: è l'Inter che spinge e cerca il pari. Dai e dai, arriva con la chance col coefficiente di difficoltà più alto. Lungo lancio di Bastoni sulla destra del campo: aggancio in area e gran diagonale da attaccante di Barella, che fa 1-1. Ma al 66' nuovo colpo di scena: mischia nell'area nerazzurra da corner e rigore Ignatia per un mani di Lautaro. Medeiros segna, col cucchiaio, riportando avanti sul 2-1 la squadra albanese. Al 73' Inzaghi cambia: dentro Audero (esordio in nerazzurro) oltre a Bisseck, Frattesi, Cuadrado, Sensi, Asllani, Correa e Lazaro. Nel finale altra palla gol Lautaro stoppato da Sherri, ma il Toro finalmente si sblocca a dieci dalla fine su cross di Lazaro per il 2-2, per poi ribaltare tutto tre minuti dopo su rigore (generoso, come quello per l'Egnatia su suo fallo di mano) per il 3-2. Il poker è a firma di Stabile sull'assist di Correa.

Le pagelle di Inter-Egnatia L'Inter batte 4-2 in amichevole l'Egnatia con i gol di Barella, Lautaro (doppietta) e Stabile, tutti da 6,5. Peggiore Thuram da 5. Le pagelle di Riccardo Gentile GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA SOMMER voto 6 DARMIAN voto 6 DE VRIJ voto 6