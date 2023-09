Dopo aver saltato gli ultimi due giorni di allenamenti, il terzino rossonero è regolarmente partito alla volta della Germania insieme ai suoi compagni di Nazionale, a dimostrazione che le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Al derby, dunque, ci sarà. Così come Giroud, in netta ripresa dopo la botta alla caviglia. A forte rischio invece Kalulu, vittima di un problema muscolare.

Una vera preoccupazione in casa Milan non c'era mai stata. Ma quando di mezzo ci sono le Nazionali e le notizie che arrivano parlano di allenamenti saltati, soprattutto nel caso si tratti di giocatori indispensabili, le attenzioni dei club sono sempre massime. E così quella che arriva direttamente dai profili social della nazionale francese è certamente una delle migliori notizie possibili per Pioli e il suo staff: Theo Hernandez è partito per la Germania, dove domani la Francia giocherà un'amichevole, insieme ai suoi compagni. L'esterno sinistro dunque sta bene ed è aggregato alla squadra di Deschamps, a testimonianza del fatto che gli ultimi due giorni di allenamenti saltati erano stati un semplice doppio turno di riposo, dopo il lieve colpo subito nella sfida contro l'Irlanda. Al derby dunque, ammesso che qualcuno l'abbia mai messo in dubbio, Theo ci sarà al 100%, considerato anche che difficilmente scenderà in campo contro la Germania, vista la natura amichevole della sfida e i suoi due mancati allenamenti dei giorni scorsi.