Serie A, 7^ giornata: cambiano orari due partite

In serie A cambiano gli orari di due partite della settima giornata che sono in calendario domenica 1 ottobre. La Lega Serie A ha variato gli orari di Roma-Frosinone, inizialmente prevista per domenica 1 ottobre alle 18, che si giocherà invece alle 20:45. Slot scambiato con Atalanta-Juventus, che verrà dunque disputata alle 18