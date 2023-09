Nel video Massimo Ugolini fa il punto in casa Napoli. Victor Osimhen, dopo la contestazione per la sostituzione di Bologna, ha spiegato a Garcia i motivi della reazione: non sarà multato. Ora l'Udinese in campionato, per una squadra azzurra che produce tanto ma raccoglie poco. Kvara non segna da marzo, il nigeriano è reduce dal rigore sbagliato nell'ultimo turno. Bisogna ripartire in campionato, dove le ultime tre giornate hanno portato solo due punti

