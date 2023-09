Dalla visione imprenditoriale agli obiettivi da raggiungere in ambito aziendale, sono tanti gli argomenti affrontati da Gerry Cardinale , proprietario del Milan e fondatore di RedBird , il fondo che gestisce il club e molto altro. Nel corso di una lunga intervista al New York Post, il numero uno rossonero si è soffermato anche sul percorso intrapreso di analisi dei dati , il noto sistema "moneyball", applicato sul calciomercato sulla scia di quanto avviene già nel baseball. "In tanti parlano di sinergie di portafoglio - ha spiegato Cardinale -, ma in RedBird stiamo davvero vedendo questo aspetto prendere forma. Abbiamo un'attività di analisi dei dati nello sport che affonda le sue radici nel baseball e che ora stiamo applicando al calcio europeo . Questa connessione quindi è profonda e sta decisamente accelerando".

"Vogliamo investire di più sull'informazione"

Approfondendo poi alcuni tecnicismi, Cardinale ha parlato dei costi aziendali e ha anche precisato che c'è un settore sul quale le sue aziende vogliono investire ulteriormente: "C'è sempre chi è disposto a pagare il prezzo di vendita, ma questo può essere un gioco pericoloso in quanto le persone si buttano, confidando nel fatto che le cose continuino a salire. Ma qualunque studente di storia economica sa che tutto ciò non è sostenibile, o almeno non con il ritmo e la traiettoria attuali. Non credo che a lungo termine lo sport sia sopravvalutato, ma penso lo sia rispetto al momento attuale. Uno dei nostri obiettivi è fare di più nel settore dell'informazione. Quando si guarda alle notizie, ci sono due estremi: le notizie digitali e i grandi operatori. Entrambi sono in difficoltà in termini di traiettoria di accelerazione dei profitti e del flusso di cassa. I media digitali devono essere consolidati e i grandi devono innovare. Quindi stiamo valutando, cercando di capire questo panorama, e al mondo ci sono poche persone che possono orientarsi meglio su questa cosa rispetto al nostro partner Jeff Zucker".