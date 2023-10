L’attaccante del Milan ha lasciato il ritiro della nazionale svizzera: ha rimediato una lieve ferita all'arcata sopraccigliare nelle ore successive alla trasferta di Genova, in seguito a un tamponamento che non ha provocato gravi conseguenze. Il calciatore non era alla guida ed è già rientrato in Italia. Come conferma il sito ufficiale della federazione calcistica del suo paese, Okafor salterà dunque l’impegno contro la Bielorussia previsto domenica a San Gallo e valido per le qualificazioni a Euro 2024

Noah Okafor ha lasciato il ritiro della Svizzera per una lieve ferita al sopracciglio e non parteciperà dunque alla sfida contro la Bielorussia , valida per le qualificazioni a Euro 2024 , in programma domenica allo stadio di San Gallo. La notizia sull'infortunio dell'attaccante del Milan arriva dal ritiro della nazionale svizzera, confermata dal suo sito ufficiale.

Okafor ferito al sopracciglio in un tamponamento

L'attacante milanista ha abbandonato il ritiro della sua nazionale per una lieve ferita all'arcata sopraccigliare, che Okafor ha rimediato nelle ore successive all'ultima trasferta di campionato contro il Genoa. L'attaccante, che non era alla guida dell'auto, si è provocato la ferita a causa di un tamponamento che non ha fortunatamente portato a conseguenze gravi. Okafor, per precauzione e per non rischiare che la ferita potesse riaprirsi, d'accordo con il club, è tornato in Italia e si unirà dunque al resto della squadra rimasto a Milanello per preparare la prossima sfida contro la Juventus.