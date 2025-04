Scontri pre Lazio-Roma: supplemento d'indagine

Il Giudice Sportivo si è espresso sui disordini che hanno preceduto il derby Lazio-Roma e che hanno portato al ferimento di diversi agenti delle forze dell'ordine. La richiesta fatta è quella di un supplemento di indagini a cura della Procura federale e dove disponibile "la relazione di servizio da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto come segnalato, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili".

SCONTRI PRE LAZIO-ROMA, UN ARRESTO