L'articolo 24 proibisce ai tesserati di scommettere non soltanto sui siti illegali - che è invece condizione per il reato nella giustizia ordinaria- ma su qualunque tipo di piattaforma, se si tratta di competizioni della propria disciplina, e quindi non necessariamente su partite della propria squadra. Se il reato ordinario normalmente si risolve col pagamento di una multa, in ambito sportivo la violazione dell'articolo 24 comporta "la squalifica non inferiore a tre anni e l’ammenda non inferiore a 25.000 euro". Scontata in quel caso l'estensione della sanzione in ambito Uefa e Fifa e quindi, come per il caso Paratici, anche in Premier, dove giocano Zaniolo e Tonali. Il tutto naturalmente nel caso in cui le accuse venissero confermate. Le prime risposte arriveranno per Fagioli, il cui caso è sul tavolo della Procura federale da inizio settembre. Salvo proroghe, entro inizio novembre dovrebbe arrivare la chiusura delle indagini