L'agenda rinnovi dell'Inter si allunga: dopo quelli di Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries, che sono ora in fase avanzata, la società vuole blindare Barella e Lautaro, pilastri dello spogliatoio. L'agente dell'argentino è atteso nei prossimi giorni per iniziare la trattativa che prolungherebbe la sua permanenza in nerazzurro

Non solo obiettivi di campo per l’Inter: la proprietà sta lavorando con alcuni dei suoi giocatori più importanti per rinnovare il contratto che li lega alla società. I più importanti, a livello di stipendio e di importanza nella rosa, sono Barella e Lautaro, i cui contratti l’Inter spera di chiudere nel 2024. Entro fine novembre, è atteso il procuratore di Lautaro per cominciare la trattativa per il rinnovo. In agenda, prima del capitano e del vice-capitano, ci sono Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries, più urgenti, che sono ora in stato avanzato.