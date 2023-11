Castellanos dal primo minuto. Dubbi a centrocampo per Sarri anche in vista del match contro il Feyenoord: ballottaggi Rovella-Cataldi e Luis Alberto-Kamada, con i primi favoriti. Thiago Motta ritrova Posch, Beukema, Lucumí, da valutare chi giocherà dal 1'. Ballottaggio Saelemaekers-Ndoye sulla trequarti. Match in diretta venerdì 3 novembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

