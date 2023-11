Joshua Zirkzee ha segnato tre gol in 10 partite in questo campionato, già uno in più di quelli realizzati in 19 gare nell'intera scorsa stagione di Serie A (due). Il classe 2001 è il giocatore del Bologna che ha creato più occasioni per i compagni (16), centrato più volte lo specchio della porta (11), toccato più palloni in area avversaria (43) e recuperato più possessi nell’ultimo terzo di campo (8) in questo campionato