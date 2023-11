Stefano Pioli recupera Loftus-Cheek (che andrà in panchina con l'Udinese) ma non rischia Pulisic: tornerà in Champions. Per sostituirlo in attacco Okafor, Romero oppure l'avanzamento di Musah Thiaw rientra dalla squalifica. Lato Udinese, Cioffi punta su Lucca con Pereyra a supporto

LE PROBABILI FORMAZIONI