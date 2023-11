Dopo il pareggio subito in rimonta dal Napoli, il Milan vuole tornare al successo davanti al proprio pubblico. La squadra di Pioli sfida a San Siro l'Udinese. Non c'è Theo Hernandez per un problema alla caviglia, al suo posto gioca Florenzi. Coppia d'attacco Giroud-Leao. Cioffi sceglie Success in attacco insieme a Pereyra. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD