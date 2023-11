Gasperini: "Nessun rammarico, a lungo meglio noi"

“Ce la siamo giocata alla pari per gran parte della partita e anche più”. Gian Piero Gasperini esce dal Gewiss Stadium con un po’ di rammarico, ma lo “maschera” guardando ai lati positivi della gara, la prestazione della sua Atalanta su tutti. “Credo che abbiamo fatto qualcosa di più noi, abbiamo da rimproverarci poco, solo un po’ di imprecisione negli episodi. L’Inter è una squadra a cui non puoi concedere nulla, Lautaro ha fatto la differenza”. E ancora: “Dobbiamo trarre cose buone da questa partita, per come l’abbiamo condotta e per quel poco che abbiamo concesso a una squadra forte come l’Inter. Questa prestazione ci deve dare energia per il futuro. Il rigore? Un po' polli noi. Ha cambiato psicologicamente la nostra partita, che avevamo fatto molto bene fin lì. Dopo aver trovato il 2-1 siamo ripartiti di nuovo forte, con diverse situazioni che per poco non si sono trasformate un gol. Contro una squadra forte quando fai questo tipo di prestazione non devi essere rammaricato".