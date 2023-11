Nel video Andrea Paventi fa il punto sull’infortunio del francese, uscito al 32’ della gara contro l’Atalanta: nella giornata di lunedì gli esami per valutare l’entità del trauma al ginocchio. Inzaghi: "La rotula è uscita e rientrata, penso che lo perderemo per un po' di tempo". Ma la pausa in arrivo per le nazionali può giocare a favore della capolista

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A