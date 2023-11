Il Napoli è tornato. E ora il mese verità

Il 2-0 del Napoli a Salerno regala alla squadra di Garcia il 4° posto in classifica e la senzazione che le difficoltà di inizio stagione sembrano essere alle spalle. Anche grazie ai gol del 'solito' Raspadori. E ora, prima e dopo la sosta per le nazionali, le sfide che determineranno le reali prospettive dei campioni d'Italia

Il passo avanti è significativo, sotto tutti i punti di vista. Il gioco e la classifica . La prestazione e il ritorno tra le prime quattro. Le sconfitte di Atalanta e Milan danno respiro alla classifica del Napoli, che a Salerno ha trovato forse per la prima volta la continuità di rendimento nei novanta minuti . Un segnale importante come il terzo gol consecutivo di Giacomo Raspadori , ancora una volta decisivo nel ruolo a lui più congeniale.

Le gare chiave

La settimana che sta per cominciare rappresenta a questo punto un altro snodo non di poco conto perché mettere al sicuro la qualificazione in Champions con l’Union Berlino e consolidare per lo meno il quarto posto con l’Empoli garantirebbe a Garcia di affrontare la sosta con un altro spirito rispetto a un mese fa. Prima della ripresa e di tre partite (Atalanta, Inter e Juventus) che leveranno ogni dubbio sulle reali prospettive del suo Napoli in campionato.