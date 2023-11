Le partite di Serie A di oggi

Calciomercato

Un altro importante rinnovo in casa Real: Rodrygo ha prolungato il suo contratto fino al 2028. Arriva pochi giorni dopo quello di Vinicius Jr, che si è legato ai blancos fino al 2027. Michael Kayode ha rinnovato con la Fiorentina fino al 30 giugno 2028, Gatti con la Juve. Ecco tutti i rinnovi più recenti in Italia e in Europa