Dopo l'infortunio contro l'Atalanta, il difensore francese si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Pavard dovrà indossare un tutore per 3/4 settimane: lo stop sarà di circa due mesi

Lussazione della rotula del ginocchio sinistro. È questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Benjamin Pavard dopo l'infortunio al ginocchio accusato sabato scorso contro l'Atalanta. Confermata, dunque, la prima diagnosi fatta dallo staff medico dell'Inter. Il difensore francese, come scritto dai nerazzurri in una nota, "dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo". Lo stop, dunque, sarà di circa due mesi.