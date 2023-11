Per Garcia ancora una finale. Ci sarà Rrahmani

Il Napoli ospiterà domenica alle 12.30 l'Empoli (diretta Sky Sport). Per l'allenatore francese altro test importante per il suo futuro, dopo il pareggio contro l'Union Berlino in Champions. In difesa ci sarà Rrahmani, che ha rinviato la partenza con la sua nazionale

Non è più il tempo ormai dell’attesa, delle riflessioni che si trascinano, dei fantasmi passati. E neanche di star troppo dietro a certi numeri. Mai una vittoria dopo le notti di Champions. E entrambe perse prima della sosta. E anche delle parole non c’è più così tanta voglia. Niente conferenza alla vigilia. Garcia ha sì parlato dopo l’Union e si coglie l'occasione per evitare confronto e domande taglienti.

Solo il campo, insomma. La rifinitura. La notte in ritiro e i pensieri: i più belli, ma pure quelli brutti. Che all’uomo, ancor più che allenatore, non è che poi spaventino. Però stancano. Anche con l’Empoli è diventata la sua partita. La finale di Garcia. Un senso di precarietà da dentro o fuori. Le pressioni. Le tensioni. Quel mormorio che mette ansia. Come il calendario: dopo la sosta, Napoli a Bergamo e a Madrid, poi l’Inter al 'Maradona' che è tornato il tabù di due stagioni fa. A seguire la Juventus fuori. E il Braga che vale la Champions. Ma prima e più di tutto l’Empoli. E la necessità è vincere, è fare tutti di più.

Ecco perché De Laurentiis è a Castel Volturno, di piantone. Fisso. Con gli uffici vista campo. Una presenza che si avverte. Mentre Garcia imposta i toni e sottolinea il suo calcio. E la squadra si scava dentro. Si allena, corre, qualcuno sbuffa. Ma tutti sono lì. A cominciare dai sei del consiglio dei saggi: Juan Jesus, Di Lorenzo, Mario Rui, Anguissa, Osimhen e anche Rrahmani…che ha rinviato la partenza con la sua nazionale. Per il Napoli. Per Garcia.