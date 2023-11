Caso scommesse, Florenzi indagato dalla Procura di Torino

Alessandro Florenzi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Torino. Ad indagare sono i poliziotti della Squadra Mobile. L'accusa mossa dai pm contro l'esterno del Milan è l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, ossia la fattispecie prevista all'art. 4 della legge 401 del 1989. La stessa per la quale è indagato Nicolò Zaniolo, nazionale italiano in forza all'Aston Villa. Nello stesso procedimento sono indagati anche Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che sono stati già squalificati, in seguito a patteggiamento.