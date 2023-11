Brutto infortunio al ginocchio per il terzino del Napoli, costretto a chiedere il cambio al 37' della partita contro l'Atalanta. Crollato a terra da solo dopo una torsione innaturale, è uscito in barella in lacrime

Sembra piuttosto preoccupante l'infortunio al ginocchio che ha costretto Mathias Olivera a uscire dopo 37' nel corso di Atalanta-Napoli. Il terzino sinistro è crollato a terra da solo, dopo una torsione del ginocchio apparsa subito evidente e innaturale. Nessun contrasto di gioco, con la palla che in quel momento era lontana. Olivera, molto dolorante, è scoppiato in lacrime e, dopo l'ingresso in campo dello staff medico, è uscito in barella piangendo, con i compagni accorsi per sostenerlo, rendendosi conto della probabile gravità dell'infortunio. Al suo posto, Mazzarri ha inserito Juan Jesus (anche Mario Rui è out). Per conoscere l'entità dello stop di Olivera saranno necessari gli esami strumentali, nei prossimi giorni.