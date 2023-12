Scamacca in gol e girone vinto: Gasperini sorride

Il pari con lo Sporting ha portato il primo posto nel girone di Europa League. Non l’unica notizia positiva per Gasperini, che festeggia anche il rendimento di Scamacca: quando è partito titolare, l’attaccante ha segnato già 6 reti in 7 gare tra campionato e coppa. Prossimo impegno lunedì nel posticipo col Torino

Un piccolo passo contro lo Sporting, un grande passo per il prosieguo della stagione. Vincere il girone di Europa League con un turno di anticipo non è certo come mettere piede sulla luna ma per l'Atalanta era un traguardo tutt’altro che scontato. Che conferma, tra l’altro, la propensione europea della squadra di Gasperini. Bypassare lo spareggio di febbraio significa avere tre mesi pieni davanti per concentrarsi sul campionato (e sulla Coppa Italia); far crescere giocatori meno coinvolti finora (come Bakker, Adopo e Holm); risparmiare energie fisiche e nervose preziose per gli sprint di primavera.