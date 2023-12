Dove vedere Milan-Frosinone

La partita tra Milan e Frosinone, della 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 2 dicembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan; commento Luca Marchegiani; bordocampo Peppe Di Stefano e Emanuele Baiocchini. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con L'Originale, in studio: Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Billy Costacurta.

I numeri di Milan e Frosinone

Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime quattro partite contro il Frosinone in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi); tra le squadre già affrontate cinque volte nella competizione, i ciociari sono rimasti senza successi contro Napoli, Roma e Inter. Il Milan è rimasto imbattuto in 32 delle ultime 33 partite di Serie A contro squadre neopromosse (23 vittorie, 9 pareggi), l’unica sconfitta dei rossoneri nel periodo contro squadre provenienti dalla Serie B è stata contro lo Spezia il 13 febbraio 2021 (0-2). Dopo una striscia di due pareggi e due sconfitte, il Milan ha vinto 1-0 l’ultima gara di Serie A contro la Fiorentina; l’ultima volta in cui i rossoneri avevano vinto senza subire gol nella competizione lo hanno fatto per due gare di fila (contro Lazio e Genoa tra settembre e ottobre). Il Milan non ha ancora pareggiato una partita casalinga in questo campionato (4 vittorie, 2 sconfitte), nella scorsa Serie A i rossoneri erano rimasti senza pareggi anche dopo la settima gara interna; solo tra 1929/30 e 1930/31 i rossoneri hanno registrato zero segni X nelle prime sette partite casalinghe per due stagioni di fila nel torneo. Il Frosinone ha conquistato 18 punti nelle prime 13 partite di questo campionato, quota che i ciociari avevano raggiunto al più presto alla 23^ gara stagionale in Serie A (nel 2015/16, 19 punti in quel caso). Il Frosinone ha perso le ultime quattro trasferte di campionato e in Serie A ha già subito cinque sconfitte esterne di fila in due occasioni, tra maggio 2016 e ottobre 2018 e tra ottobre e dicembre 2015.