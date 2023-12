Di Francesco: "In casa ci aiutano i tifosi, ma anche in trasferta abbiamo fatto ottime prestazioni, pur non raccogliendo quanto meritato. Oggi ci proviamo nonostante sia una partita difficile. Il record con 9 giovani in campo nati dal 2001 in poi? Non ci avevo nemmeno pensato, ho scelto la squadra che ritenevo più adatta. Ibrahimovic ha personalità, ma non so se possa arrivare al livello di Zlatan. Facciamolo crescere con calma"